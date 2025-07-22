Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге
Министерство транспорта РФ создало оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле, сообщается на сайте ведомства. Такое решение было принято после обрушения шлюзов.
Точные сроки возобновления движения по Волге в Нижегородской области будут объявлены после проведения комплекса аналитических работ после произошедшего чрезвычайного происшествия.
Утром 22 июля произошло обрушение оголовка камеры шлюзов при строительных работах. Власти временно приостановили движение судов. Как сообщает Минтранс, на момент происшествия прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с 1500 пассажиров на борту. Еще 14 пассажирских судов планировалось перевести через узел с 23 по 25 июля, но их маршруты по необходимости будут скорректированы.
На данный момент специалисты тщательно изучают место происшествия. Ширина шлюза – около 30 м, над водой выступает его часть длиной 2 м. Ее демонтируют. Минтранс России, Росморречфлот и ФКУ «Ространсмодернизация» контролируют ситуацию.