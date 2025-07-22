Минтранс создал оперштаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге

Утром 22 июля произошло обрушение оголовка камеры шлюзов при строительных работах. Власти временно приостановили движение судов. Как сообщает Минтранс, на момент происшествия прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов с 1500 пассажиров на борту. Еще 14 пассажирских судов планировалось перевести через узел с 23 по 25 июля, но их маршруты по необходимости будут скорректированы.