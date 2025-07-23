ТАСС: актер из сериала «Слово пацана» Базанов ушел на фронт

ТАСС в июне 2024 г. сообщал, что Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Собеседник агентства рассказал, что теперь следствие вменяет всем фигурантам дела не только разбой, но и убийство. Актер и один из соучастников преступления признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. Вместе с тем один из фигурантов дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства предпринимателя. Все четверо обвиняемых в рамках расследования уголовного дела о разбое и убийстве находились под стражей.