ТАСС: актер из сериала «Слово пацана» Базанов ушел на фронт
Актер Сергей Базанов, сыгравший роль Демида – одного из членов группировки «Универсам» – в сериале «Слово пацана», и еще три осужденных по делу об убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 г. осенью прошлого года заключили контракты с Минобороны РФ. Они отправились служить в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Замоскворецкий районный суд Москвы в декабре 2023 г. арестовал Базанова по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном в 2011 г. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
По версии следствия, Базанов входил в состав банды, которая в 2011 г. напала на бизнесмена Александра Дзабиева в центре Москве. Злоумышленники выстрелили предпринимателю в голову, после чего похитили у него сумку с $900 000.
ТАСС в июне 2024 г. сообщал, что Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Собеседник агентства рассказал, что теперь следствие вменяет всем фигурантам дела не только разбой, но и убийство. Актер и один из соучастников преступления признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. Вместе с тем один из фигурантов дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства предпринимателя. Все четверо обвиняемых в рамках расследования уголовного дела о разбое и убийстве находились под стражей.