Халк Хоган скончался в возрасте 71 года

Хоган стал мировой звездой в 1980-х благодаря выступлениям в Всемирной федерации рестлинга, где его образ патриотичного супергероя привлек миллионы фанатов. В 2005 г. был введен в Зал славы Всемирной федерации рестлинга. После завершения карьеры снимался в кино, начав с коммерчески успешного «Рокки-3». В 2024 г. поддержал кандидатуру нынешнего президента США Дональда Трампа.