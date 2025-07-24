СК возбудил уголовное дело против офицеров войсковой службы Минобороны
Глава СК Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух офицеров управления службы войск Минобороны. По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб свыше 300 млн руб., сообщают «РИА Новости».
Он сообщил, что в настоящее время ведется расследование уголовного дела в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова.
По словам Бастрыкина, следствие установило, что обвиняемые утвердили подложный акт проверки систем связи, которые не отвечали требованиям госзаказа.
5 сентября 2024 г. следствие установило, что экс-сотрудники Минобороны получили 7,7 млн руб. взятки за содействие в заключении госконтрактов.