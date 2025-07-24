Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актера Халка Хогана
Культурное влияние актера и рестлера Халка Хогана было значительным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social, где выразил соболезнования в связи со смертью артиста.
«Сегодня мы потеряли нашего верного друга “Халкстера”. Халк Хоган был невероятно сильным, выносливым, умным, с огромным сердцем. Он развлекал фанатов по всему миру и его культурное влияние было огромным», – написал он.
Президент США передал соболезнования его супруге Скай Дэйли и семье.
Хоган умер в возрасте 71 года сегодня, 24 июля. Предварительно, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Хоган стал мировой звездой в 1980-х благодаря выступлениям в Всемирной федерации рестлинга, где его образ патриотичного супергероя привлек миллионы фанатов. После завершения карьеры снимался в кино, начав с коммерчески успешного «Рокки-3».
В 2024 г. Хоган поддержал кандидатуру нынешнего президента США Трампа. Кандидатуру республиканца актер поддержал и на выборах 2016 г. Британское издание Independent тогда писало, что рестлер претендует на должность вице-президента США в администрации Трампа. Вице-президентом при Трампе тогда стал Майк Пенс.