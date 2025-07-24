Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актера Халка Хогана

В 2024 г. Хоган поддержал кандидатуру нынешнего президента США Трампа. Кандидатуру республиканца актер поддержал и на выборах 2016 г. Британское издание Independent тогда писало, что рестлер претендует на должность вице-президента США в администрации Трампа. Вице-президентом при Трампе тогда стал Майк Пенс.