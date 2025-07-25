Следователи начали изымать части потерпевшего крушение Ан-24
Специалисты на месте крушения Ан-24 изымают части самолета, представляющие интерес для следствия. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.
В город Тында Амурской области прибыл руководитель ведомства Алексей Александров. Он будет координировать деятельность специалистов на месте происшествия.
Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту Ан-124 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.
Первый заместитель руководителя Восточного управления СК на транспорте Владимир Ануфриев сообщил, что разрабатывается несколько версий причины авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ).