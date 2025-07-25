На месте падения Ан-24 обнаружены бортовые самописцы
На месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области обнаружили бортовые самописцы. В ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщили в Telegram-канале Минтранса.
В сообщении говорится, что Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании «Ангара» на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе.
ТАСС в оперативных службах сообщили, что бортовые самописцы повреждены. Но предварительно пригодны для расшифровки.
Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Лайнер выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту Ан-24 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Восточное управление
Следственного комитета (СК) заявляло, что рассматривает две основные версии происшествия: техническую неисправность или человеческий фактор. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ).