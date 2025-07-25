СК: на этапе следствия возмещен общий ущерб в 51 млрд рублей с начала года

В октябре 2024 г. в СК сообщили, что за девять месяцев 2024 г. вырос удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия в сравнении с прошлым годом – размер возмещения составил 106 млрд руб. За девять месяцев 2024 г. следственные органы СК России расследовали 118 500 преступлений, из них 65 000 – тяжких и особо тяжких, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2023 г.