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Главная / Общество /

СК: на этапе следствия возмещен общий ущерб в 51 млрд рублей с начала года

Ведомости

С начала года в России объем ущерба, возмещенного на этапе предварительного следствия, превысил 51 млрд руб. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В течение первых пяти месяцев 2025 г. было завершено расследование более 72 000 уголовных дел. В судебные инстанции передано свыше 40 000 уголовных материалов, по которым проходят 45 500 обвиняемых. 

За аналогичный период на собственность обвиняемых был наложен арест на сумму почти 70 млрд руб. Помимо этого, сотрудники СК провели личный прием более чем для 96 000 граждан.

В октябре 2024 г. в СК сообщили, что за девять месяцев 2024 г. вырос удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия в сравнении с прошлым годом – размер возмещения составил 106 млрд руб. За девять месяцев 2024 г. следственные органы СК России расследовали 118 500 преступлений, из них 65 000 – тяжких и особо тяжких, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2023 г.

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