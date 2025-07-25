Число пострадавших при взрыве в доме в Саратове выросло до 16 человек

25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате случившегося погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Сообщалось, что под завалами дома могут быть люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжатся и ночью.