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Число пострадавших при взрыве в доме в Саратове выросло до 16 человек

Ведомости

В результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Саратове пострадали 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился подъезд. В результате случившегося погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Сообщалось, что под завалами дома могут быть люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжатся и ночью.

Фото.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Саратове

Общество / Фото

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал предварительной причиной взрыва утечку газа. Власти приняли решение об объявлении в городе режима ЧС регионального уровня для оперативного взаимодействия служб и привлечения ресурсов для ликвидации последствий взрыва и оказания помощи пострадавшим. 26 июля объявлено в регионе днем траура по жертвам трагедии.

Следственное управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура проводит проверку.

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