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Участники ответственной за теракт в «Крокусе» группировки обучались в Турции

Ведомости

Члены группировки «Вилаят Хорасан» (входит в «Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), включая совершивших нападение на «Крокус сити холл» в Подмосковье, обучались на территории Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что с 1 июня 2023 г. по 22 марта 2024 г. Файзов М. З. (старший) занимался координацией действий между участниками «Вилаят Хорасан» и ее руководителями. Говорится также об обеспечении жильем в Турции, где боевики проходили подготовку для совершения терактов. Будучи в Турции, Файзов был связующим звеном между организаторами и исполнителями терактов, а также организовывал их встречи на территории Пакистана и Исламского Эмирата Афганистан.

Уточняется, что с 1 июня 2023 г. по  22 марта 2024 г. в Турции обучение прошли непосредственные исполнители теракта в «Крокусе» – Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (младший брат одного из организаторов). Они, в частности, освоили навыки обращения с огнестрельным оружием. В документах говорится, что четверо исполнителей теракта были завербованы зарубежными кураторами посредством чатов Telegram, популярных у радикалов-исламистов.

За две недели до теракта один из исполнителей приезжал туда на концерт для разведки. В день трагедии приехал в «Крокус» за четыре часа до теракта. Указывается также, что исполнители целенаправленно совершили атаку на концертный зал в момент, когда в нем собралось наибольшее число людей. Террористы были вооружены не менее 59 магазинами с более 1300 патронами к трем автоматам Калашникова.

Кроме того, согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, соучастники исполнителей теракта в «Крокусе» в Подмосковье планировали совершить еще один теракт. Злоумышленники намеревались взорвать развлекательный центр «Москва» в дагестанском Каспийске.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерт группы «Пикник». Погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.

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