Участники ответственной за теракт в «Крокусе» группировки обучались в Турции

За две недели до теракта один из исполнителей приезжал туда на концерт для разведки. В день трагедии приехал в «Крокус» за четыре часа до теракта. Указывается также, что исполнители целенаправленно совершили атаку на концертный зал в момент, когда в нем собралось наибольшее число людей. Террористы были вооружены не менее 59 магазинами с более 1300 патронами к трем автоматам Калашникова.