Спасатели МЧС РФ завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24

Утром 24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Экипаж не подавал сигналов о проблемах, но воздушное судно не вышло на связь в контрольной точке.