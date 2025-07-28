Спасатели МЧС РФ завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24
Специалисты МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщили в министерстве.
Сегодня сводная группировка спасателей завершила расчистку территории, где произошла авиакатастрофа.
«Специалисты МЧС России обследовали прилегающую территорию с помощью беспилотной авиации», – говорится в сообщении ведомства.
Психологи продолжают оказывать поддержку семьям и родственникам погибших. Для этого организованы две горячие линии. Всего поступило 339 обращений от граждан.
Утром 24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Экипаж не подавал сигналов о проблемах, но воздушное судно не вышло на связь в контрольной точке.
На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. К сожалению, все они погибли. В связи с трагедией в Амурской области и Хабаровском крае был объявлен трехдневный траур.