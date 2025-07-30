ЧП на станции Лихая в Ростовской области затронуло 100 000 пассажиров
По его словам, после произошедшего «замерло» больше 130 поездов. Их нужно было расставить, а также обеспечить пассажиров водой и едой при долгом ожидании.
«Это были выходные дни. Понятно, что мы постарались сделать все, что мы можем, но ситуация выходила за рамки тех регламентов, которые у нас есть. Мы быстро сориентировались. Понятно, были сбои», – пояснил Белозеров.
Он назвал произошедшее форс-мажором и принес извинения за неудобства, возникшие в ходе урегулирования ситуации. Позже поезда начали проходить место происшествия со сниженной скоростью, постепенно ситуация нормализовалась.
Движение на перегоне Лихая – Замчалово временно приостанавливали из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Атака также привела к ранению женщины – дежурной по станции Лихая. Сообщалось, что ее доставили в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону.