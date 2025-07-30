Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Хусен Медов занимался переделкой охолощенного оружия в боевое. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, примерно в апреле 2023 г. Медов через интернет приобрел охолощенные автоматы Калашникова: два – в Хасавюрте, один – в Назрани, еще один – в оружейном магазине в Малгобеке. В своих показаниях он подробно описал, как обучался переделке и самостоятельно изготовлял боевое оружие.
После внесенных изменений Медов проводил испытания – несколько раз стрелял во дворе собственного дома, чтобы убедиться в пригодности автоматов к боевому применению. Позднее он хранил оружие на чердаке.
29 июля стало известно, что турецкие правоохранительные органы рассматривают возможность выдачи России обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе».
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерта группы «Пикник». Погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.