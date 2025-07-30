Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое

Согласно документам, примерно в апреле 2023 г. Медов через интернет приобрел охолощенные автоматы Калашникова: два – в Хасавюрте, один – в Назрани, еще один – в оружейном магазине в Малгобеке. В своих показаниях он подробно описал, как обучался переделке и самостоятельно изготовлял боевое оружие.