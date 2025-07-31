«Аэрофлот» в августе возобновит полеты из Москвы в Тегеран
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Тегеран в августе. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
Полеты начнутся 6 августа раз в неделю по средам. С 12 сентября будет выполняться два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A321.
10 июля «Аэрофлот» объявил об отмене рейсов авиакомпании между Москвой и Тегераном в связи с продлением ограничений в аэропорту столицы Ирана. Авиационные власти исламской республики продлили ограничения в аэропорту Тегерана до 1 августа. Пассажирам были предложены возврат средств или переоформление билета на более поздние даты.
3 июля «Аэрофлот» сообщал об отмене рейсов в Иран до 10 июля. Ограничительные меры были связаны с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном. 25 июня воздушное пространство исламской республики было частично открыто на фоне прекращения огня.