«Аэрофлот» в августе возобновит полеты из Москвы в Тегеран

10 июля «Аэрофлот» объявил об отмене рейсов авиакомпании между Москвой и Тегераном в связи с продлением ограничений в аэропорту столицы Ирана. Авиационные власти исламской республики продлили ограничения в аэропорту Тегерана до 1 августа. Пассажирам были предложены возврат средств или переоформление билета на более поздние даты.