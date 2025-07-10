«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений в Иране
Рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Тегераном отменены в связи с продлением ограничений в аэропорту иранской столицы. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
Авиационные власти Ирана продлили ограничения в аэропорту Тегерана до 1 августа. «Аэрофлот» отменил рейсы в этом направлении до их снятия. Авиакомпания предложила пассажирам возврат средств или переоформление билета на более поздние даты.
Ранее «Аэрофлот» объявлял об отмене рейсов в Иран до 10 июля из-за продления ограничений в аэропорту Тегерана. Ограничительные меры связаны с недавним вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном. С 13 июня Израиль наносил удары по ядерным объектам Ирана. 25 июня воздушное пространство страны было частично открыто на фоне прекращения огня.