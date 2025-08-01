Мишустин поручил изучить возможность льготной аренды для молодых семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с корпорацией «Дом.РФ» изучить возможность создания условий для льготной аренды жилья молодым семьям. Об этом сообщается на сайте правительства.
Также ведомствам необходимо проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов. Доклад по этим вопросам необходимо будет предоставить не позднее 1 ноября 2025 г.
Ранее Минфин сообщал, что с 2018 г. свыше 1,5 млн семей воспользовались семейной ипотекой по льготной ставке и смогли приобрести жилье. Общая сумма выданных в этой категории кредитов превысила 7,2 трлн руб.
Как отметили в ведомстве, 1,2 трлн руб. было выделено из госбюджета за указанный период, чтобы компенсировать проценты по семейной ипотеке. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что большая часть всех кредитов на первичном рынке приходится именно на семейную льготу. Более 80 000 ипотечных займов банки выдали на строительство частных домов, сообщил он.