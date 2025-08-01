Мишустин поручил изучить возможность льготной аренды для молодых семей

Как отметили в ведомстве, 1,2 трлн руб. было выделено из госбюджета за указанный период, чтобы компенсировать проценты по семейной ипотеке. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что большая часть всех кредитов на первичном рынке приходится именно на семейную льготу. Более 80 000 ипотечных займов банки выдали на строительство частных домов, сообщил он.