В Тульской области в больницах остаются 14 пострадавших в аварии с автобусом
Медицинскую помощь в больницах Тульской области получают 14 из 34 ранее госпитализированных пассажиров автобуса, который врезался в опору на пункте оплаты. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
По его словам, девять пострадавших в ДТП продолжат лечение амбулаторно, 11 отказались от госпитализации. Троим людям оказали помощь на месте происшествия. Еще 13 пассажиров не пострадали и сейчас направляются на автобусе в Москву.
Пострадавших посетил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. Их состояние находится на контроле регионального минздрава.
5 августа автобус врезался в опору на пункте оплаты в Тульской области. Авария произошла на 228-м км трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе региона. Автобус с 50 пассажирами следовал по маршруту Луганск – Москва. Для людей организовали пункты временного размещения и горячее питание.