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Начальника радиотехнической службы ВМФ Лопатиева приговорили к девяти годам

Ведомости

Суд приговорил начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) РФ Олега Лопатиева к девяти годам по делу о получении взятки. Об этом «РИА Новости» сообщили в СК РФ. 

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права занимать должности в органах госвласти сроком на три года, а также назначил штраф в размере 16,5 млн руб.

По данным следствия, в 2022-2025 г. Минобороны заключило с компаниями «Изумруд» и «Дальприбор» контракты на поставку техустройств на 400 млн руб. Контроль за качеством продукции осуществлял Лопатиев.

Суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ РФ

Общество

В марте 2025 г., по данным СК, он получил взятку от генерального директора «Изумруда» Станислава Медведева за общее покровительство и попустительство при реализации контракта. Общая сумма взятки составила более 8 млн руб. По версии следствия, Лопатиев получил первую часть взятки в 3 млн руб. от гендиректора, который действовал в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ в ресторане «IL Патио» в аэропорту «Пулково».

В СК рассказали, что в результате условия контрактов не были выполнены, что причинило государству значительный ущерб.

В марте по ходатайству следствия суд заключил Лопатиева под стражу. Тогда ему выдвинули обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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