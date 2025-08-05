Начальника радиотехнической службы ВМФ Лопатиева приговорили к девяти годам

В марте 2025 г., по данным СК, он получил взятку от генерального директора «Изумруда» Станислава Медведева за общее покровительство и попустительство при реализации контракта. Общая сумма взятки составила более 8 млн руб. По версии следствия, Лопатиев получил первую часть взятки в 3 млн руб. от гендиректора, который действовал в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ в ресторане «IL Патио» в аэропорту «Пулково».