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Минздрав Казахстана предложил бесплатно выдавать женщинам противозачаточные

Ведомости

В минздраве Казахстана выдвинули предложение о бесплатной раздаче противозачаточных средств женщинам фертильного возраста из социально уязвимых групп для предотвращения роста материнской и младенческой смертности, а также снижения уровня незапланированных беременностей в стране. Такую инициативу выдвинула глава ведомства Акмарал Альназарова во время выступления в правительстве. 

В ходе своей речи она также попросила местные исполнительные органы предусмотреть финансирование инициативы за счет местного бюджета. Кроме того, Альназарова обратилась с просьбами обеспечить медицинские организации профильными специалистами, повысить квалификацию медперсонала, укрепить материально-техническую базу и выделить транспорт, который будет обеспечивать перемещение беременных и детей.

Министр отметила, что, несмотря на предпринимаемые меры, в шести регионах Казахстана все еще наблюдается рост материнской смертности. Наивысший уровень зафиксировали в Акмолинской области, где показатель в семь раз превышает среднереспубликанский. В то же время, рост младенческой смертности зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях.

Согласно информации Альназаровой, в 2024 г. удалось снизить уровень материнской смертности в стране на 12%. Сейчас он составляет 10,1 случая на 100 000 живорожденных. Младенческая смертность в тот же период уменьшилась на 11%, достигнув 6,88 на 1000 живорожденных. 

По итогам первых шести месяцев 2025 г. материнская смертность сократилась еще на 10%, а младенческая – на 26%, добавила она.

В России в январе – марте 2025 г. продажи через аптечные сети средств контрацепции, куда входят пероральные контрацептивы и презервативы, составили 10,1 млн упаковок. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.

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