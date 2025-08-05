Минздрав Казахстана предложил бесплатно выдавать женщинам противозачаточные

Министр отметила, что, несмотря на предпринимаемые меры, в шести регионах Казахстана все еще наблюдается рост материнской смертности. Наивысший уровень зафиксировали в Акмолинской области, где показатель в семь раз превышает среднереспубликанский. В то же время, рост младенческой смертности зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях.