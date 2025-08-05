С рэпера Тимати взыскали долг за капремонт квартиры в Москве
Мировой судья района Раменки Москвы вынес судебный приказ о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Размер взысканной суммы не раскрывается.
В июле мировой суд в Москве взыскал с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева долги по коммунальным платежам. Отмечается, что ГБУ «Эважд» взыскивает с Нагиева плату «за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Сумма долга при этом не уточнялась.