С рэпера Тимати взыскали долг за капремонт квартиры в Москве

В июле мировой суд в Москве взыскал с актера и телеведущего Дмитрия Нагиева долги по коммунальным платежам. Отмечается, что ГБУ «Эважд» взыскивает с Нагиева плату «за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Сумма долга при этом не уточнялась.