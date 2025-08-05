Россия ограничила ввоз овец и коз из Болгарии и Румынии

Под запрет попали не только сами животные, но и иные восприимчивые к заболеванию виды, а также продукция, находящаяся под контролем государственного ветеринарного надзора. В их числе – мясо, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения, сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки.