На подъезде к Крымскому мосту устранили очереди из машин
Очереди автомобилей на Крымском мосту устранены. Об этом сообщили в Telegram-канале центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет», – говорится в сообщении. Ситуация представлена на 18:00 мск.
В 17:00 в очереди на подъезде к мосту стояли 263 транспортных средства со стороны Керчи.
Вечером 4 августа в очереди на Крымском мосту находились более 4000 автомобилей. На ручной досмотр со стороны Тамани были 2850 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи стояли 1218 машин.
20 июля Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал отдыхающим изучить альтернативные способы проезда в Крым на фоне пробок. В частности, предлагалось добираться до полуострова поездом.