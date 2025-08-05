The Sun: Оззи Осборн умер от острого инфаркта миокарда
Причиной смерти основателя группы Black Sabbath рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свидетельство о смерти.
Согласно документу, в графе «причина смерти» указаны «острый инфаркт миокарда» и «внебольничная остановка сердца». Ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией стали «совместными причинами» смерти исполнителя.
Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Музыкант страдал болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, включая осложнения от травм, полученных при падении в 2019 г.
За две недели до смерти Осборн дал прощальный концерт совместно с оригинальным составом группы Black Sabbath в родном Бирмингеме. Из-за болезни он пел, сидя на троне. Это был первый с 2005 г. живой концерт оригинального состава группы Black Sabbath.
Полученные средства с проданных билетов были переданы благотворительным организациям, включая фонд, поддерживающий исследования, направленные на замедление развития болезни Паркинсона.