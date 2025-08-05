Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме с проблемами с сердцем
86-летнего режиссера Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали в Риме, передает Corriere della Sera.
Госпитализация прошла утром 5 августа. У режиссера обнаружены проблемы с сердцем, назначена операция в Tor Vergata в Риме.
Издание отмечает, что его приезд ожидался для плановой операции на сердце, но легкая сердечная аритмия, возникшая незадолго до операции, убедила врачей досрочно поместить его под наблюдение.
Постановщик находится в Италии с середины июля, где на фестивале Magna Grecia в Калабрии представил свой последний фильм «Мегаполис».
Фрэнсис Форд Коппола родился 7 апреля 1939 г. в Детройте (штат Мичиган, США). Является режиссером фильмов «Крестный отец», «Крестный отец 2», «Апокалипсис сегодня», «Разговор» и др. Обладатель пяти премий «Оскар», три из них получил за работу над фильмом «Крестный отец».