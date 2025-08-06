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В результате крушения военного вертолета в Гане погибли два министра страны

Ведомости

В Гане в результате крушения военного вертолета погибли министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед, а также еще шесть человек. Об этом сообщает Pulse Ghana со ссылкой на главу администрации государства Джулиуса Дебраха.

Среди других жертв авиакатастрофы заместитель координатора национальной безопасности Ганы Альхаджи Муниру Мохаммед, бывший министр продовольствия и сельского хозяйства, заместитель председателя Национального демократического конгресса Сэмюэл Сарпонг и бывший кандидат в парламент Сэмюэл Абоагье. Кроме того, на борту также находились три члена экипажа Вооруженных сил страны. 

По данным Pulse Ghana, инцидент произошел недалеко от Аданси-Акрофуома в регионе Ашанти. Официальные лица направлялись на запуск совместной программы по разработке полезных ископаемых и повышению квалификации. Издание пишет, что вертолет Z-9, на котором они летели, пропал с радаров вскоре после вылета из Аккры.

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Общество

На место крушения направили группы экстренного реагирования. Там они обнаружили тела жертв катастрофы и обугленные обломки вертолета.

Сейчас проводится расследование причин произошедшего. 

Утром 24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор.

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