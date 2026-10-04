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Умер руководивший созданием двигателей для станций «Мир» и МКС академик Попов

Сергей Пахомов

В возрасте 91 года умер академик РАН, доктор технических наук Гарри Попов, который отвечал за создание двигателей для орбитальной станции «Мир» и МКС. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Попов прошел путь от ассистента до профессора Московского авиационного института (МАИ). В 1987 г. он возглавил созданный по его инициативе Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики. «Роскосмос» назвал ключевым направлением работы академика электрические ракетные двигатели (ЭРД).

«Под руководством Гарри Алексеевича создали ЭРД нового поколения, а инжекторы плазмы на базе импульсных плазменных двигателей успешно работали на «Мире» и МКС», – говорится в публикации. Госкорпорация принесла соболезнования родным и близким умершего академика. Причина смерти не уточняется.

Гарри Попов – советский и российский ученый-машиностроитель, доктор технических наук, академик Российской академии наук. Специалист в области космических транспортных систем на базе электроракетных транспортных модулей. Он имеет орден «Знак Почета», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и другие награды.

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