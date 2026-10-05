Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,758+2,08%CHKZ15 650-2,49%GCHE3 767+2,95%IMOEX2 319,93+1,88%RTSI860,5+0,14%RGBI111,26+0,06%RGBITR764,48+0,16%
Главная / Общество /

В Москве курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание ПДД

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 15 октября московские курьеры должны будут проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД) и стандартов работы. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Результат проверки будет действовать один год.

Курьерам необходимо будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, вопросы будут касаться сервисной этики, правил доставки и требований к внешнему виду курьера и его транспорта. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов.

До 14 октября тестирование можно проходить добровольно. После вступления новых требований в силу сервисы доставки не смогут допускать к работе курьеров, которые не подтвердили свои знания. По данным Ликсутова, в Москве сейчас работают более 135 000 курьеров.

В мае в столице заработала система цифрового контроля курьеров, предусматривающая верификацию документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. В единую систему передаются сведения о работе каждого доставщика, а на используемые ими велосипеды, электровелосипеды и другие средства передвижения устанавливаются IoT-модули, ограничивающие скорость до 25 км/ч.

Идею обязательного тестирования курьеров на знание правил безопасного вождения столичный дептранс предлагал еще в феврале 2024 г. Тогда также обсуждались единая регистрация доставщиков и возможность фиксировать нарушения с помощью городских камер по идентификационным номерам на форме и сумках.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь