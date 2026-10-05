В Москве курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание ПДД
С 15 октября московские курьеры должны будут проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД) и стандартов работы. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Результат проверки будет действовать один год.
Курьерам необходимо будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, вопросы будут касаться сервисной этики, правил доставки и требований к внешнему виду курьера и его транспорта. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов.
До 14 октября тестирование можно проходить добровольно. После вступления новых требований в силу сервисы доставки не смогут допускать к работе курьеров, которые не подтвердили свои знания. По данным Ликсутова, в Москве сейчас работают более 135 000 курьеров.
В мае в столице заработала система цифрового контроля курьеров, предусматривающая верификацию документов и ежедневный фотоконтроль перед выходом на смену. В единую систему передаются сведения о работе каждого доставщика, а на используемые ими велосипеды, электровелосипеды и другие средства передвижения устанавливаются IoT-модули, ограничивающие скорость до 25 км/ч.
Идею обязательного тестирования курьеров на знание правил безопасного вождения столичный дептранс предлагал еще в феврале 2024 г. Тогда также обсуждались единая регистрация доставщиков и возможность фиксировать нарушения с помощью городских камер по идентификационным номерам на форме и сумках.