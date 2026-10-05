В Москве курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание ПДД

Курьерам необходимо будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, вопросы будут касаться сервисной этики, правил доставки и требований к внешнему виду курьера и его транспорта. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов.