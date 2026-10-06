Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,806+0,41%VSMO22 720-0,35%ARSA7,61-0,78%IMOEX2 326,74+0,31%RTSI863,02+0,31%RGBI111,11-0,1%RGBITR763,7-0,07%
Главная / Общество /

Суд заочно арестовал документалиста Андрея Лошака

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Документалист Андрей Лошак (считается в России иноагентом) заочно арестован в России, следует из картотеки Басманного райсуда Москвы. Он проходит фигурантом дела по статье об оправдании терроризма.

В отношении Лошака возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Наказание по этой части – от пяти до семи лет лишения свободы.

Лошак покинул Россию после 2022 г. и осудил российские боевые действия на Украине. В 2023 г. был внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

Документалист известен своими репортажами в программе «Намедни» на НТВ, которые выходили в начале 2000-х, а также как один из авторов цикла «Профессия – репортер». Является сооснователем и бывшим главредом социального информационного портала «Такие дела», работал редакционным директором журнала Esquire.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте