Суд заочно арестовал документалиста Андрея Лошака
Документалист Андрей Лошак
В отношении Лошака возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Наказание по этой части – от пяти до семи лет лишения свободы.
Лошак покинул Россию после 2022 г. и осудил российские боевые действия на Украине. В 2023 г. был внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ.
Документалист известен своими репортажами в программе «Намедни» на НТВ, которые выходили в начале 2000-х, а также как один из авторов цикла «Профессия – репортер». Является сооснователем и бывшим главредом социального информационного портала «Такие дела», работал редакционным директором журнала Esquire.