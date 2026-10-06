Суд заочно арестовал документалиста Андрея Лошака

Документалист известен своими репортажами в программе «Намедни» на НТВ, которые выходили в начале 2000-х, а также как один из авторов цикла «Профессия – репортер». Является сооснователем и бывшим главредом социального информационного портала «Такие дела», работал редакционным директором журнала Esquire.