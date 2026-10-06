В Приморье на руднике «Восточный» обрушилась горная порода
В Приморье на руднике «Восточный» в поселке Восток Красноармейского округа произошло обрушение горной породы. Об этом сообщило региональное МЧС России.
В момент происшествия в шахте находились 22 человека. К месту были направлены горноспасатели.
Сотрудники МЧС подняли на поверхность одного пострадавшего горнорабочего и передали его медикам скорой помощи. Погибших нет.
3 октября в шахте «Черемуховская» под Североуральском Свердловской области также произошло обрушение горной породы. Тогда погиб один человек, 98 шахтеров находились в шахте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).