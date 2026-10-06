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Главная / Общество /

В Приморье на руднике «Восточный» обрушилась горная порода

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Приморье на руднике «Восточный» в поселке Восток Красноармейского округа произошло обрушение горной породы. Об этом сообщило региональное МЧС России.

В момент происшествия в шахте находились 22 человека. К месту были направлены горноспасатели.

Сотрудники МЧС подняли на поверхность одного пострадавшего горнорабочего и передали его медикам скорой помощи. Погибших нет.

3 октября в шахте «Черемуховская» под Североуральском Свердловской области также произошло обрушение горной породы. Тогда погиб один человек, 98 шахтеров находились в шахте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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