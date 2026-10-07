С 1 марта 2027 года кандидатов на права начнут фотографировать на экзамене

13 сентября в МВД РФ напомнили, что граждане обязаны менять водительские права при истечении срока их действия, утраты или хищения, а также при смене фамилии. Водитель должен поменять права и при выявлении у него «изменений в состоянии здоровья». Водительское удостоверение также необходимо менять в случае его износа, например, если нельзя визуально определить сведения, указанные в нем.