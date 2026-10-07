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С 1 марта 2027 года кандидатов на права начнут фотографировать на экзамене

Инна Шульгина

С 1 марта 2027 г. условия сдачи теоретического экзамена на права изменятся: кандидатов начнут фотографировать, в аудиториях установят аудио- и видеозапись. Об этом член Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил «РИА Новости».

По его словам, часть изменений уже действует с 12 мая 2026 г.: запрещено использовать средства связи и электронно-вычислительную технику, практический экзамен должен назначаться не позднее 60 дней после теории.

Также с 1 марта изменятся правила по медзаключению: если сведения о справке есть в единой базе, предоставлять ее не нужно. Если срок справки истечет во время экзаменов, кандидат сможет их завершить, но права не выдадут до получения нового заключения.

13 сентября в МВД РФ напомнили, что граждане обязаны менять водительские права при истечении срока их действия, утраты или хищения, а также при смене фамилии. Водитель должен поменять права и при выявлении у него «изменений в состоянии здоровья». Водительское удостоверение также необходимо менять в случае его износа, например, если нельзя визуально определить сведения, указанные в нем.

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