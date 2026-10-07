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Главная / Общество /

Осужденный за взятки экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал приговор

Инна Шульгина
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»
Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины подала апелляционную жалобу на приговор. Она зарегистрирована в суде 6 октября, пишут «Известия» со ссылкой на материалы дела.

Копайгородского 5 октября приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу 500 млн руб., а его супругу – к девяти годам и аналогичному штрафу.

Экс-мэр признан виновным в получении взятки, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме заключения и штрафа суд лишил его награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, писали «РИА Новости».

Супругу Копайгородского обвинили в пособничестве при растрате и получении взяток. Прокуратура просила для нее 16 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 млн руб. Суд также вынес приговор Копайгородской и назначил ей девять лет колонии.

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