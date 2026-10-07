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Первый МФЦ для россиян за рубежом откроется в Ташкенте

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Первый проект обслуживания россиян в формате МФЦ откроется за рубежом – на базе «Русского дома» в Ташкенте. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».

«В Ташкенте на базе "Русского дома" у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например – к оформлению СНИЛС или электронной подписи», – сказал он (цитата по ТАСС).

В ближайшие месяцы подобная точка появится в Казахстане. В дальнейшем услуги смогут получать и иностранные граждане.

По данным РБК, плата за прием заявлений на «Госуслуги» и доставку готовых документов через «Почту России» и МФЦ составит до 5000 руб. за услугу. Средства направят на оплату труда сотрудников, закупку товаров и другие расходы организаций.

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