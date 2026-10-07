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Спецкомиссия будет подтверждать страховой стаж ветеранам новых регионов

Сергей Пахомов
Пресс-служба правительства России
Пресс-служба правительства России

Правительство рассмотрит законопроект, который позволит жителям новых регионов обратиться в межведомственную правовую комиссию для подтверждения прохождения военной службы и ее учета при назначении пенсии. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Как уточнил Мишустин, законопроект касается граждан, которые ранее проходили военную или приравненную к ней службу, но сейчас не могут подтвердить этот период документами. Эти сведения необходимы для включения службы в страховой стаж при назначении пенсии.

«Важно и дальше при необходимости донастраивать законодательство, чтобы у людей, проживающих там [новые регионы], были все социальные гарантии», – подчеркнул глава правительства.

Документ расширяет полномочия межведомственной комиссии по трудовым, пенсионным и социальным правам. Она сможет рассматривать обращения жителей воссоединенных регионов по вопросам подтверждения службы, что позволит защитить их пенсионные права.

19 августа стало известно, что участникам спецоперации, решившим строить политическую карьеру, в стаж государственной и муниципальной службы включат их периоды военной службы по контракту. Аналогичные меры в части учета стажа для муниципальной службы распространят на добровольцев в формированиях Росгвардии и Вооруженных сил РФ.

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