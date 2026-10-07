Правительство учредило именные стипендии Курчатова и Александрова для студентов

Для получения стипендии студенты и аспиранты должны участвовать в конференциях, публиковать статьи, заниматься исследовательской деятельностью и успешно учиться. Назначать стипендии будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурса. Для студентов ее размер составит 30 000 руб. в месяц, а для аспирантов – 50 000 руб. Стипендия будет выплачиваться на протяжении 12 месяцев.