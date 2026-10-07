Правительство учредило именные стипендии Курчатова и Александрова для студентов
Правительство учредило две стипендии имени российских ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, говорится на сайте кабмина. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Надо помогать исследователям, которые только начинают свой путь в науке, чтобы они были подготовлены и мотивированы выполнять поставленные в таких сферах задачи», – сказал Мишустин.
На стипендию имени Курчатова смогут претендовать студенты, имеющие достижения в области физики, и аспиранты, имеющие заслуги в физике и радиохимии. Стипендию Александрова получат студенты за успехи в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и технологий, а аспиранты – в области энергетики, электротехники и машиностроения.
Для получения стипендии студенты и аспиранты должны участвовать в конференциях, публиковать статьи, заниматься исследовательской деятельностью и успешно учиться. Назначать стипендии будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурса. Для студентов ее размер составит 30 000 руб. в месяц, а для аспирантов – 50 000 руб. Стипендия будет выплачиваться на протяжении 12 месяцев.
С 1 сентября 2025 г. студенты педагогических вузов получают стипендии имени советского педагога Антона Макаренко, имени педагога и писателя Василия Сухомлинского, а также имени одного из основоположников научной педагогики в России Константина Ушинского, советского педагога Льва Выготского и писателя Николая Карамзина. Размер стипендий имени Ушинского и Макаренко составляет 15 000 руб. На каждую стипендию предназначено 10 выплат стипендиатам.