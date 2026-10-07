Число пациентов с ожирением в России выросло почти вдвое за пять лет

За пять лет показатель вырос в 1,9 раза, добавил представитель Минздрава. Еще в 2021 г. число пациентов с таким диагнозом оценивалось примерно в 2 млн человек. Заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за тот же период увеличилась в 1,3 раза – с 382 064 случаев в 2021 г. до 492 856 в 2025 г.