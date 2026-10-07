Число пациентов с ожирением в России выросло почти вдвое за пять лет
Число пациентов с диагностированным ожирением в России по итогам 2025 г. превысило 3,7 млн человек, из которых около 700 000 – дети. Об этом на четвертом Международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
За пять лет показатель вырос в 1,9 раза, добавил представитель Минздрава. Еще в 2021 г. число пациентов с таким диагнозом оценивалось примерно в 2 млн человек. Заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за тот же период увеличилась в 1,3 раза – с 382 064 случаев в 2021 г. до 492 856 в 2025 г.
Первичная заболеваемость на 100 000 населения в 2025 г. составила 440,4 случая ожирения против 261,5 в 2021 г. Рост этого показателя – не только сигнал тревоги, но и свидетельство того, что система здравоохранения начинает работать проактивно, говорила «Ведомостям» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова в январе 2026 г.
Сегодня показатели распространенности ожирения заметно отличаются от региона к региону, отметил Камкин. Наибольший показатель на 100 000 населения в 2025 г. зафиксирован в Тюменской (9147 случаев) и Орловской областях (7902), Ханты-Мансийском (6139,5) и Ненецком автономных округах (5350,1). Реже всего заболевание выявляют в Московской области (891,8), Севастополе (944,3), Дагестане (960,7) и Чечне (965,8).