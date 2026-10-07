ВОЗ: более 170 млн детей и подростков в мире страдают ожирением
Более 170 млн детей и подростков в мире страдают ожирением, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, ожирение было диагностировано у 170 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. Из них 70 млн приходились на детей в возрасте 5–9 лет, еще 100 млн – на подростков от 10 до 19 лет.
Распространенность ожирения в этой возрастной группе с 1990 г. выросла в четыре раза – с 2% до 8%.
ВОЗ выпустила рекомендации по лечению детей с ожирением. Организация рекомендует физическую активность, здоровое питание и поведенческие вмешательства. При этом для детей в возрасте до девяти лет ВОЗ не рекомендует фармакологическое лечение, бариатрические операции и устройства для снижения веса.
В организации подчеркнули, что одного лечения недостаточно для сдерживания роста ожирения. ВОЗ призвала страны принимать меры, которые сделают здоровое питание и физическую активность более доступными, в том числе через регулирование, налоговую политику, образование, градостроительство, транспорт и социальную защиту.
По данным ВОЗ, в 2024 г. ожирение стало причиной 3,7 млн смертей во всем мире. Без дополнительных мер к 2030 г. число людей с ожирением в мире может удвоиться.
2 октября Минздрав РФ сообщал, что диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Основной прирост пациентов идет за счет диабета второго типа. Ежегодный прирост новых случаев – сотни тысяч человек. Ключевой вклад вносит диабет второго типа, который чаще развивается у людей с ожирением.