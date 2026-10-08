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На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Кашпировским

Инна Шульгина
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским началось на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС.

На церемонии присутствуют десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом расположен в Прощальном зале кладбища.

Похороны состоятся в закрытом формате.

Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. По словам директора психотерапевта Сергея Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.

Анатолий Кашпировский стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.

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