На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Кашпировским
Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским началось на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет ТАСС.
На церемонии присутствуют десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом расположен в Прощальном зале кладбища.
Похороны состоятся в закрытом формате.
Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. По словам директора психотерапевта Сергея Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.
Анатолий Кашпировский стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.