Мониава вернется в «Дом с маяком» после снятия с нее всех обвинений
Основательница «Дома с маяком» Лида Мониава вернется к руководству детским хосписом. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.
«Теперь у меня нет никаких причин выходить из управляющих органов, так что я остаюсь в “Доме с маяком” и как учредитель, и в правлении, и как директор фонда», – написала она.
Мониава отметила, что в первые дни ее ареста жертвователи массово отменяли свои донаты «Дому с маяком», но потом «наоборот стали увеличивать суммы пожертвований и оформлять новые подписки».
3 сентября Симоновский районный суд Москвы назначил Мониаве запрет определенных действий до 30 октября по уголовному дело о «фейках» про армию РФ за публикацию трехлетней давности. Ей запретили выходить на улицу с 20:00 до 8:00, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.
На фоне уголовного дела Мониава объявила об ухода с поста директора хосписа «Дом с маяком». Она объяснила решение опасениями, что уголовное дело может негативно сказаться на работе организации и объеме помощи хоспису.