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Адвокат сообщил о прекращении дела против Лидии Мониавы

Анна Виноградова
Татьяна Акиншина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Уголовное дело в отношении основательницы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавы по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ прекращено. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

2 сентября Мониаве предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии следствия, она распространила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины. Адвокат сообщал, что дело связано с публикацией от февраля 2023 г. Мониава вину не признала.

3 сентября Симоновский районный суд Москвы назначил Мониаве запрет определенных действий до 30 октября. Ей запретили выходить на улицу с 20:00 до 8:00, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.

Мониава объявила об уходе с поста директора «Дома с маяком» и из правления фонда. Она объяснила решение опасениями, что уголовное дело может негативно сказаться на работе организации и объеме помощи хоспису.

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