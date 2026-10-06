Адвокат сообщил о прекращении дела против Лидии Мониавы

2 сентября Мониаве предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии следствия, она распространила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины. Адвокат сообщал, что дело связано с публикацией от февраля 2023 г. Мониава вину не признала.