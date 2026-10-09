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Путин отметил вклад «Уралвагонзавода» в выполнение задач спецоперации

Президент поздравил корпорацию с 90-летием
Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «Уралвагонзавода» с 90-летием предприятия, отметив его вклад в развитие оборонной промышленности и создание современной военной техники. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, предприятие своевременно выполняет государственный оборонный заказ и выпускает современные образцы военной и специальной техники, которые помогают российским военнослужащим выполнять задачи в ходе спецоперации. Кроме того, корпорация производит высокотехнологичную и конкурентоспособную гражданскую продукцию.

Путин подчеркнул, что история «Уралвагонзавода» тесно связана с ключевыми этапами развития отечественной промышленности и оборонного комплекса, а также с работой выдающихся ученых, конструкторов, инженеров и рабочих.

Президент отдельно напомнил о роли заводчан в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их самоотверженному труду в кратчайшие сроки удалось наладить производство танков. Путин также отметил вклад предприятия в создание Уральского добровольческого танкового корпуса.

Глава государства поблагодарил сотрудников и ветеранов за многолетний труд и пожелал коллективу новых достижений.

К 9 мая «Уралвагонзавод» направил в российские войска очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. В компании уточнили, что ремонтные бригады завода, ведущие историю с 1942 г., работают вблизи линии боевого соприкосновения совместно с военными. Полученные данные оперативно передаются конструкторам для дальнейших доработок защитных характеристик. В 2025 г. была существенно усовершенствована система радиоэлектронной борьбы, а также усилена защита верхней полусферы и дополнительно защищена проекция моторно-трансмиссионного отсека.

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