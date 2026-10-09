Экс-совладельца «Рив Гош» и «Ленты» Костыгина задержали в Москве
По словам собеседников издания, ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также РБК сообщило, что Таганский районный суд Москвы отправил Костыгина под домашний арест до 6 декабря.
В 2017 г. Костыгин уже был фигурантом дела о мошенничестве, связанном с онлайн-ретейлером «Юлмарт», где он является экс-совладельцем. Тогда Костыгин назвал задержание «элементом уголовного корпоративного давления». Уголовное дело было возбуждено по инициативе «Сбербанка», оно касалось 1 млрд руб., выданных ритейлеру в 2016 г.
В 2024 г. Московский районный суд Санкт-Петербурга признал Костыгина виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) по делу о хищении средств ВТБ, «Сбера» и «Сбер Факторинга» на общую сумму 3,14 млрд руб., но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.
С начала 2016 г. «Юлмарт» находился в состоянии акционерного конфликта. Мажоритарии Август Мейер и Костыгин разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. Из-за корпоративного конфликта у ритейлера начались проблемы с банками-кредиторами. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже рассматривает несколько исков о банкротстве структур «Юлмарта», в одной из компаний – «Юлмарт РСК» – введена процедура наблюдения.