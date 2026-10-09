Экс-совладельца «Рив Гош» и «Ленты» Костыгина задержали в Москве

С начала 2016 г. «Юлмарт» находился в состоянии акционерного конфликта. Мажоритарии Август Мейер и Костыгин разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. Из-за корпоративного конфликта у ритейлера начались проблемы с банками-кредиторами. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже рассматривает несколько исков о банкротстве структур «Юлмарта», в одной из компаний – «Юлмарт РСК» – введена процедура наблюдения.