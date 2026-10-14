Таиланд и Турция подорожали больше других направлений для отдыха
Средний чек осеннего тура вырос почти на 9% и достиг 226 000 руб. против 208 000 годом ранее. В сентябре стоимость поездки увеличилась примерно на 11%, в октябре – на 4%, сообщили «Ведомостям» аналитики сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours.
Заметнее всего подорожали туры в Таиланд и Турцию, где сейчас недельный отдых на двоих в среднем обойдется в 193 000 руб. (+16%) и в 200 000 руб. (+14%) соответственно. Египет прибавил около 7% и достиг 196 000, Китай – около 6% до 192 000 руб.
В OnlineTours отметили, что в Турции отдых в пятизвездочных гостиницах подорожал примерно на 7%, в четырехзвездочных – почти на 13%, а в трехзвездочных – более чем на 12%. В Египте сильнее всего выросли цены именно на три звезды – примерно на 16%.
В ОАЭ недельный отдых подорожал всего на 3% – примерно до 185 000 руб. Во Вьетнаме рост составил около 2%, а средний чек достиг 195 000. По России стоимость поездки осталась практически на прежнем уровне – 79 000 руб.
17 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что горящие туры в Турцию фактически исчезли с рынка – чем раньше туристы бронируют поездку, тем дешевле обходится отдых. В 2026 г. туроператоры очень хорошо реализуют заранее забронированные блоки мест в отелях и выкупленные авиакресла на сентябрь, поэтому предпосылок для появления горящих предложений практически не осталось, пояснили в ассоциации.
31 июля АТОР сообщала, что за первое полугодие 2026 г. Турцию посетили 2,65 млн российских туристов – на 1,4% больше, чем годом раньше. В июне турпоток из России вырос на 2,1% до 906 138 человек. В ассоциации также связывали эту динамику с использованием Стамбула как транзитного узла.