Таиланд и Турция подорожали больше других направлений для отдыха

В OnlineTours отметили, что в Турции отдых в пятизвездочных гостиницах подорожал примерно на 7%, в четырехзвездочных – почти на 13%, а в трехзвездочных – более чем на 12%. В Египте сильнее всего выросли цены именно на три звезды – примерно на 16%.