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В 10–11-х классах снизят предел внеурочной нагрузки на 20 часов

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Максимальный объем внеурочной деятельности для учеников 10–11-х классов сократится с 700 до 680 часов за два года обучения. Это следует из обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ, сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, внеурочные занятия будут организовываться по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному.

Школьники смогут посещать творческие студии, спортивные секции, военно-патриотические объединения, участвовать в олимпиадах, соревнованиях, экскурсиях и научных исследованиях. В документе подчеркивается, что внеурочная деятельность будет добровольной, а ее формы образовательные организации смогут определять самостоятельно.

18 августа Минпросвещения ограничило максимальное количество уроков для школьников до семи в день. Для учеников 5–6-х классов предусмотрено не более шести занятий, для 7–11-х классов – семи. Роспотребнадзор рекомендовал устанавливать между уроками и внеурочной деятельностью перерыв продолжительностью 30 минут.

5 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке нового стандарта обучения для старших классов. По его словам, с 1 сентября 2027 г. школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильных дисциплин. При этом возможность углубленного изучения отдельных предметов сохранится.

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