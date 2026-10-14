В 10–11-х классах снизят предел внеурочной нагрузки на 20 часов

5 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке нового стандарта обучения для старших классов. По его словам, с 1 сентября 2027 г. школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильных дисциплин. При этом возможность углубленного изучения отдельных предметов сохранится.