В Госдуме напомнили о выплатах и стаже по уходу за инвалидами

По словам депутата, с 2025 г. право на выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие трудоспособные граждане. В 2026 г. ее размер составляет 11 563,20 руб. С 1 февраля 2027 г. предусмотрена индексация.