В Госдуме напомнили о выплатах и стаже по уходу за инвалидами
В России граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью, могут получать ежемесячные выплаты и пенсионный стаж. За полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру».
По словам депутата, с 2025 г. право на выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие трудоспособные граждане. В 2026 г. ее размер составляет 11 563,20 руб. С 1 февраля 2027 г. предусмотрена индексация.
При уходе за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет надбавка включается непосредственно в пенсию подопечного, пояснила Бессараб. Базовый размер такой выплаты составляет 1200 руб..
Депутат добавила, что ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами могут неработающие граждане трудоспособного возраста, в том числе родственники и студенты. Для учета соответствующих периодов в страховом стаже необходимо обратиться в Социальный фонд России.
6 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о двухэтапной индексации страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 г. Повышение запланировано на 1 февраля и 1 апреля.
20 июля «Ведомости» выяснили, что системой долговременного ухода охвачено лишь 11% нуждающихся пожилых людей и инвалидов. По данным Минтруда, к 2030 г. показатель должен вырасти до 30%.