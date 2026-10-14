Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,495-0,55%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 424,1+0,22%RTSI909,64+0,12%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,34+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме напомнили о выплатах и стаже по уходу за инвалидами

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России граждане, ухаживающие за людьми с инвалидностью, могут получать ежемесячные выплаты и пенсионный стаж. За полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру».

По словам депутата, с 2025 г. право на выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие трудоспособные граждане. В 2026 г. ее размер составляет 11 563,20 руб. С 1 февраля 2027 г. предусмотрена индексация.

При уходе за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет надбавка включается непосредственно в пенсию подопечного, пояснила Бессараб. Базовый размер такой выплаты составляет 1200 руб..

Депутат добавила, что ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами могут неработающие граждане трудоспособного возраста, в том числе родственники и студенты. Для учета соответствующих периодов в страховом стаже необходимо обратиться в Социальный фонд России.

6 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о двухэтапной индексации страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 г. Повышение запланировано на 1 февраля и 1 апреля.

20 июля «Ведомости» выяснили, что системой долговременного ухода охвачено лишь 11% нуждающихся пожилых людей и инвалидов. По данным Минтруда, к 2030 г. показатель должен вырасти до 30%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте