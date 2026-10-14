Верховный суд запретил деятельность баталхаджинцев в России

В 2024 г. были задержаны четверо представителей общины «Батал-Хаджи» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые «оказывали весомую поддержку и содействие террористам, совершившим нападение на «Крокус». В отношении них возбуждены уголовные дела.