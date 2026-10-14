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Верховный суд запретил деятельность баталхаджинцев в России

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Верховный суд России признал религиозную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева» – баталхаджинцев – террористической и запретил ее деятельность в стране. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ, которая подала иск против общины.

«Ее деятельность наносит существенный вред обществу и государству, правам и законным интересам человека и гражданина», – говорится в публикации.

По данным ведомства, община вооружила боевиков, совершивших теракт в «Крокус сити холе» в марте 2024 г. Также преступные группировки, состоящие в организации, совершали резонансные убийства, разбойные нападения, хищения государственного имущества и занимались незаконным оборотом драгоценных металлов. Цели баталхаджинцев направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, уточнила Генпрокуратура.

13 июня в Ингушетии предъявили обвинение 54-летнему Хасану Альтемирову в пособничестве террористам: он выдал фальшивые паспорта находившимся в розыске баталхаджинцам, один из которых– Батыр Кулаев – передал оружие исполнителям теракта в «Крокус сити холле».

В 2024 г. были задержаны четверо представителей общины «Батал-Хаджи» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые «оказывали весомую поддержку и содействие террористам, совершившим нападение на «Крокус». В отношении них возбуждены уголовные дела.

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