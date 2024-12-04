В Ингушетии задержали предполагаемых пособников напавших на «Крокус»
В Ингушетии задержали четверых жителей региона, подозреваемых в пособничестве совершившим теракт в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства сообщил, что три дня назад были задержаны четверо представителей религиозной общины «Батал-Хаджи»
По данным Mash, подозреваемые снабжали исполнителей теракта оружием и боеприпасами, а после – помогали скрыться одному из их пособников. При обысках у жителей Ингушетии нашли оружие и боеприпасы, пишет канал.
«Также в телефонах у четверых мужчин обнаружили переписки с главарями баталхаджинцев, которые были связаны с убийством главы регионального центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и подрывом "Невского экспресса" 15 лет назад», – говорится в публикации.
22 марта 2024 г. в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны терактов. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).