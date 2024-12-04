В Ингушетии задержали предполагаемых пособников напавших на «Крокус»

22 марта 2024 г. в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны терактов. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.