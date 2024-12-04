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В Ингушетии задержали предполагаемых пособников напавших на «Крокус»

Ведомости

В Ингушетии задержали четверых жителей региона, подозреваемых в пособничестве совершившим теракт в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сообщил, что три дня назад были задержаны четверо представителей религиозной общины «Батал-Хаджи» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые «оказывали весомую поддержку и содействие террористам, совершившим нападение на "Крокус"». В отношении них возбуждены уголовные дела.

По данным Mash, подозреваемые снабжали исполнителей теракта оружием и боеприпасами, а после – помогали скрыться одному из их пособников. При обысках у жителей Ингушетии нашли оружие и боеприпасы, пишет канал.

«Также в телефонах у четверых мужчин обнаружили переписки с главарями баталхаджинцев, которые были связаны с убийством главы регионального центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и подрывом "Невского экспресса" 15 лет назад», – говорится в публикации.

22 марта 2024 г. в Подмосковье произошел один из крупнейших в истории страны терактов. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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