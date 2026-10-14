Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,497-0,53%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 424,48+0,23%RTSI909,79+0,14%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,35+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд удовлетворил иск собственника квартиры о снятии Моргенштерна с регистрации

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск собственника квартиры, которой пользовался рэпер Алишер Моргенштерн (считается в России иноагентом), и признал музыканта утратившим право пользования жилым помещением. Об этом говорится в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Решение суда является основанием для снятия Моргенштерна с регистрационного учета по адресу квартиры.

30 сентября член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко сообщила, что арестованное в России имущество Моргенштерна может быть изъято для погашения штрафа в размере 8,2 млн руб. По словам Василенко, арест имущества был наложен для обеспечения исполнения приговора, поэтому приставам не потребуется разыскивать другие активы рэпера, если обременение, сохраненное судом, продолжает действовать.

В апреле суд заочно оштрафовал Моргенштерна на 7 млн руб. за публикации без плашки иноагента, сохранив арест имущества, стоимость которого эквивалентна штрафу. В июне штраф был увеличен до 8,2 млн руб. Поскольку рэпер не выплатил его добровольно, 20 августа был выдан исполнительный лист, а 1 сентября заведено исполнительное производство о вызскании.‍

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь