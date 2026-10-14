Суд удовлетворил иск собственника квартиры о снятии Моргенштерна с регистрации
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск собственника квартиры, которой пользовался рэпер Алишер Моргенштерн
Решение суда является основанием для снятия Моргенштерна с регистрационного учета по адресу квартиры.
30 сентября член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко сообщила, что арестованное в России имущество Моргенштерна может быть изъято для погашения штрафа в размере 8,2 млн руб. По словам Василенко, арест имущества был наложен для обеспечения исполнения приговора, поэтому приставам не потребуется разыскивать другие активы рэпера, если обременение, сохраненное судом, продолжает действовать.
В апреле суд заочно оштрафовал Моргенштерна на 7 млн руб. за публикации без плашки иноагента, сохранив арест имущества, стоимость которого эквивалентна штрафу. В июне штраф был увеличен до 8,2 млн руб. Поскольку рэпер не выплатил его добровольно, 20 августа был выдан исполнительный лист, а 1 сентября заведено исполнительное производство о вызскании.