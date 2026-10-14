Суд удовлетворил иск собственника квартиры о снятии Моргенштерна с регистрации

30 сентября член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко сообщила, что арестованное в России имущество Моргенштерна может быть изъято для погашения штрафа в размере 8,2 млн руб. По словам Василенко, арест имущества был наложен для обеспечения исполнения приговора, поэтому приставам не потребуется разыскивать другие активы рэпера, если обременение, сохраненное судом, продолжает действовать.