Суд заочно приговорил главреда «Медиазоны» к одному году колонии
Московский суд заочно приговорил главного редактора «Медиазоны» (считается в России иноагентом) Сергея Смирнова
Смирнова признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Суд также запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
В 2024 г. Смирнов стал фигурантом уголовного дела из-за неисполнения обязанностей иноагента. Он на протяжении длительного времени не ставил плашку иноагента в материалах, публикуемых им в сети.
28 ноября 2023 г. Басманный суд Москвы оштрафовал «Медиазону» на 300 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. 8 ноября того же года Бутырский суд столицы оштрафовал Смирнова на 40 000 руб. в связи с отсутствием плашки иноагента.
Минюст РФ включил «Медиазону», а также главного редактора издания в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре Смирнов обратился в суд с требованием исключить его из этого перечня, но в январе 2022 г. инстанция отказалась снять статус.