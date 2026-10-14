Суд заочно приговорил главреда «Медиазоны» к одному году колонии

Минюст РФ включил «Медиазону», а также главного редактора издания в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре Смирнов обратился в суд с требованием исключить его из этого перечня, но в январе 2022 г. инстанция отказалась снять статус.