Правительство Московской области запускает новые пакеты мер поддержки бизнеса

Второй пакет направлен на поддержку инвестиций в отдаленных округах Подмосковья. В него вошли сразу семь мер поддержки. Обнуление налога на имущество (по этой льготе увеличен срок с четырех до десяти лет, обычная ставка – 2,2%) и земельного налога (льгота предусмотрена на два года с момента ввода проекта в эксплуатацию, обычная ставка составляет 0,3-1,5%), льготные займы, субсидия на уплату процентов по кредитам банков на ивестфазе, субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, субсидия на оборудование и лизинг для субъектов МСП, гранты для сельхозпроизводителей, инвестиционный налоговый вычет. Сохранена возможность получения земли в аренду без торгов (речь идет о преимущественном праве выкупа при исполнении условий соглашения). Но в рамках этой меры стоимость выкупа снижена с 15% до 7,5% кадастровой стоимости для производственных проектов и до 3% для сельскохозяйственных. А в рамках привлечения финансирования уже доступен льготный займ в ФРП по ставке 0,5 % годовых.