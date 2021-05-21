Правительство Московской области запускает новые пакеты мер поддержки бизнеса
19 мая состоялась пресс-конференция министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Обсуждались последствия пандемии для малого и среднего предпринимательства, меры поддержки бизнеса в Подмосковье и экономические показатели региона за 2020 год. Были презентованы два новых пакета мер поддержки бизнеса, которые начали работать в Московской области.
Меры поддержки бизнеса
В первый пакет мер поддержки вошли две программы. Во-первых, - субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам в размере ставки рефинансирования ЦБ. Это будут кредиты на развитие производства: приобретение оборудования, расширение производственных мощностей, модернизацию или открытие нового производства. Благодаря этой мере 30% можно будет потратить на пополнение оборотных средств, а 70% инвестировать в основные средства.
Во-вторых, - власти Московской области готовы субсидировать 50% комиссии при вхождении малого и среднего бизнеса на маркетплейс. В рамках этой программы предприниматель сможет компенсировать до 50% на оплату услуг маркетплейсов. Этой субсидией можно будет воспользоваться и на зарубежных маркетплейсах, и на отечественных. Новые меры поддержки можно будет получить с 1 июля в электронном виде.
Второй пакет направлен на поддержку инвестиций в отдаленных округах Подмосковья. В него вошли сразу семь мер поддержки. Обнуление налога на имущество (по этой льготе увеличен срок с четырех до десяти лет, обычная ставка – 2,2%) и земельного налога (льгота предусмотрена на два года с момента ввода проекта в эксплуатацию, обычная ставка составляет 0,3-1,5%), льготные займы, субсидия на уплату процентов по кредитам банков на ивестфазе, субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, субсидия на оборудование и лизинг для субъектов МСП, гранты для сельхозпроизводителей, инвестиционный налоговый вычет. Сохранена возможность получения земли в аренду без торгов (речь идет о преимущественном праве выкупа при исполнении условий соглашения). Но в рамках этой меры стоимость выкупа снижена с 15% до 7,5% кадастровой стоимости для производственных проектов и до 3% для сельскохозяйственных. А в рамках привлечения финансирования уже доступен льготный займ в ФРП по ставке 0,5 % годовых.
Для того, чтобы получить доступ к новым мерам поддержки потенциальный инвестор должен представить проект, соответствующий трем критериям – это инвестиции от 50 млн. руб., создание более 50 новых рабочих мест, и привлечение как минимум половины занятых из числа жителей Московской области.
«Мы понимаем, что область является единым организмом без деления на лучших и менее успешных. Очень серьезный потенциал для роста в отдаленных округах имеет малое и среднее предпринимательство» – поясняет Екатерина Зиновьева.
Для МСП это, зачастую, имеет определяющее значение. Большой резерв для развития бизнеса заложен в сокращении маятниковой миграции. Ведь если люди будут работать рядом с домом, то и основные траты будут осуществляться здесь же.
Импульсом для экономического роста отдаленных от центра муниципалитетов Московской области станет программа поддержки отдаленных округов. С одной стороны, она рассчитана на крупный и средний бизнес, который обеспечит создание новых рабочих мест. С другой – программа призвана стимулировать рост малого бизнеса, которому новые предприятия создадут необходимые условия для роста и развития.
Экономические итоги
За 2020 год было запущено 416 новых крупных инвестиционных проектов. Сейчас на территории Подмосковья 1050 проектов в разной степени реализации.
«Мы рассчитываем, что в этом году 580 проектов будут запущены. По итогам года нам удалось сохранить объем 1 трлн. руб. инвестиций. Каждый год в Подмосковье в среднем создается 50-55 тысяч новых рабочих мест. И в прошлом году мы сохранили этот объем. Планка этого года – 65 тысяч рабочих мест. С уверенностью можно сказать, что сегодня наш регион имеет резерв инвестиционного развития на ближайшие годы» - говорит Екатерина Зиновьева.
МСП Подмосковья: перспективы развития
Московская область – регион, который можно сравнить с некоторыми странами. ВРП региона – 5 трлн рублей. Такой же как в Болгарии, например.
Доля МСП в экономике региона составляет 30%. Общее количество МСП в регионе к концу 2020 года практически не изменилось и составило 354 тысячи организаций. Более того, количество работников в них увеличилось на 57 тысяч – с 1,354 млн до 1,411 млн человек. Выросло и число самозанятых – с 73 тыс. до 168 тыс. человек. С начала этого года в Подмосковье наметились положительные тенденции в сфере МСП. Всего сейчас зарегистрировано 370 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Показатели свидетельствуют об эффективном прохождении негативного пика и начале нового витка развития. Ключевая задача Правительства Московской области - придать импульс этим тенденциям. Для этого мы подготовили новые меры поддержки бизнеса» – поясняет Екатерина Зиновьева