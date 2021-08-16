Apollax Group приобрела бизнес-центр «Мелиора Плейс»

Исследования Knight Frank показывают, что в этом году наблюдается рост активности арендаторов офисной недвижимости. Доля вакантных площадей на конец I пол. 2021 года достигла уровня 5,8 % в офисах класса В. Один из трендов, в том числе для крупных компаний, корпораций и государственного сектора, – гибкие офисы, набирающие популярность. Возможно, именно этот формат станет оптимальным и для развития «Мелиора Плейс», предполагают эксперты. Стоит отметить, что низкие темпы ввода новых объектов и высокая активность арендаторов повлекут за собой в 2022 году определенный дефицит предложения, который отразится на ставках. В бизнес-центрах класса В+ на Проспекте Мира стоимость аренды квадратного метра на сегодняшний день составляет 25‒35 тысяч руб./м2/год, рост ставки возможен до 40 тысяч.